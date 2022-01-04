Москва, , 11:56 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, утверждающее правила предоставления межбюджетного трансферта Свердловской области. Об этом 4 января сообщает сайт правительства России.

Михаил Мишустин Government.ru

Регион получит федеральное финансирование на возмещение затрат по созданию проекта Деревни для участников XXXII Всемирной летней универсиады. Спортивное мероприятие пройдёт в 2023 году с 7 по 19 августа.

Объём финансирования, предусмотренный федеральным бюджетом на эти цели, составляет более 914,6 млн рублей.

«Речь идёт о компенсации средств, потраченных на выполнение проектных и изыскательских работ по объектам капитального строительства Деревни: общежития, общественный центр и тренировочное поле с легкоатлетическими дорожками», — рассказали в правительстве.