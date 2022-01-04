Горно-Алтайск, 4 января, 2022, 11:55 — ИА Регнум. В Республике Алтай 2 января зарегистрировано сразу две аварии с участием жителей Новосибирска. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, в результате пострадали два человека.

МВД по Республике Алтай ДТП на Алтае

В Майминском районе около 15:30 житель Кош-Агачского района за рулём Toyota Sienna выехал на встречную полосу и столкнулся с Nissan Juke, за рулём которого находилась 36-летняя жительница Новосибирской области. В результате в больницу попал 14-летний пассажир кроссовера.

В тот же день через три часа произошло ДТП в селе Артыбаш Турочакского района. 38-летний новосибирец за рулём внедорожника Toyota Land Cruiser Prado выехал на встречную полосу и врезался в Toyota RAV4 под управлением 33-летнего жителя города Бийска.

«В результате ДТП в Турочакскую районную больницу была госпитализирована пассажир автомобиля Toyota RAV4, 45-летняя жительница г. Бийска. В отношении водителя Toyota Land Cruiser Prado возбуждено административное расследование», — добавили в ведомстве.