Москва, 4 января, 2022, 11:52 — ИА Регнум. В среднем на шесть-восемь лет дольше живет человек, два часа в неделю тратящий на ходьбу, по сравнению с ведущим сидящий образ жизни человеком. Об этом 4 января рассказал президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», академик РАН Лео Бокерия.

Duma.gov.ru Лео Бокерия

«Я приведу такой пример, который является очень поучительным. Американцы провели на десятках миллионов людей исследование, которое показало, что человек, который ходит в неделю два часа, живет на шесть-восемь лет дольше, чем тот, кто ведет сидячий образ жизни», — заявил он в интервью РИА Новости.

При этом академик РАН добавил, что такой вид ходьбы является популярным, так как он не требует затрат и рекомендовал ходить, давая себе физическую нагрузку, даже проживая в однокомнатной квартире.

Также Бокерия подчеркнул, что самоизоляция, на которой люди находятся в результате пандемии, никаким образом не мешает вести здоровый образ жизни. При этом он добавил, что таковым является в первую очередь здоровое питание, отказ от употребления алкогольных напитков и физическая нагрузка.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 по 9 января в Иркутской области стартовала традиционная Декада спорта и здоровья.