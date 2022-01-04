Чебоксары, , 11:51 — REGNUM В Чувашии снижается количество вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом, но при этом ежесуточно продолжают регистрировать значительное количество летальных исходов. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По сведениям на 4 января, в Чувашии за последние сутки официально выявлено 50 носителей новой коронавирусной инфекции. Это на шесть меньше, чем было лабораторно подтверждено 2 января. Напомним, месяц назад за сутки (5 декабря) было выявлено 145 случаев заражения SARS-CoV-2.

Всего с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 46 738 случаев заражения коронавирусом, из них выздоровели 40 728 человек. Доля вылечившихся в настоящее время составляет 87,14%.

Жертвами пандемии в республике стал 3951 человек, из них за последние сутки умерли 20 ковидных больных.

Как сообщало ИА REGNUM, вакцинацией от COVID-19 охвачено свыше 595 тыс. жителей Чувашии, уровень коллективного иммунитета составляет 49%. 4 декабря стало известно, что ревакцинацию прошёл глава Чувашии Олег Николаев.

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