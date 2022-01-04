Москва, , 11:50 — REGNUM Фотографию кратера в северной полярной области Марса, частично заполненного водяным льдом, опубликовал Роскосмос на сайте госкорпорации.

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Опубликованное фото сделано аппаратом Trace Gas Orbiter российско-европейской миссии «ЭкзоМарс-2016». На снимке запечатлён кратер диаметром 4 км, расположенный на крупнейшей низменности Марса — Великой Северной равнине.

На обращённых к северу склонах кратера, которые получают меньше солнечного света в течение года, ярко видны скопления водяного льда. Большая часть окружающей местности свободна ото льда — она сформировалась в результате продолжающихся на Марсе эоловых процессов (процессы, связанные с работой ветра).

Trace Gas Orbiter работает на орбите вокруг Марса с 2016 года, он начал передавать научные данные в 2018 году. Космический аппарат позволяет проводить подробный анализ атмосферных газов Марса и проводить поиск мест, в которых может содержаться вода. Также Trace Gas Orbiter будет использоваться для ретрансляции данных следующей российско-европейской миссии «ЭкзоМарс-2022».

Запуск миссии «ЭкзоМарс-2022» запланирован на лето текущего года. В состав миссий войдёт марсоход Европейского космического агентства «Розалинд Франклин» и российская посадочная платформа «Козачок».

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