Элиста, , 11:50 — REGNUM В Калмыкии за последние сутки зарегистрирован один летальных исход среди пациентов с COVID-19. Такие данные приводит региональный оперштаб 4 января.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За весь период пандемии в Калмыкии с COVID-19 не смогли справиться 732 пациента, получившие положительный результат теста на коронавирус.

ИА REGNUM сообщало, что в Калмыкии до конца января 2022 года продлён режим коронавирусных ограничений. В целом эпидемическая обстановка оценивается как стабильная.

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