Тбилиси, 4 января, 2022, 11:48 — ИА Регнум. В Грузии в течение последних суток в ходе 39 315 исследований на SARS-CoV-2 выявили 3590 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 4 января обнародовали на сайте Stopcov.ge.

Александр Погожев ИА REGNUM Исследование ПЦР-тестов

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Всего на текущую дату в стране выявили 942 173 человека, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 904 903 победили инфекцию, в том числе 1955 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 14 009 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 67 скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 4394 пациента, в оборудованных гостиницах — 892.

Днём ранее в Грузии в ходе 15 032 исследований выявили 943 носителя SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 2789 человек, скончались 37 пациентов с COVID-19.