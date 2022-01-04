Мельбурн, Австралия, 4 января, 2022, 13:53 — ИА Регнум. 4 января во втором по численности населения штате Австралии Виктории счет новых случаев COVID-19 начал измеряться десятками тысяч после того, как за прошедшие сутки в регионе был зафиксирован очередной всплеск заболеваемости. Об этом сообщил телеканал ABC.

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Так, 4 января министерство здравоохранения Виктории сообщило о 14 020 новых случаях COVID-19, что намного превысило рекорд от 3 января, когда в штате заболевшими бил признаны 8 577 человек.

Исполняющая обязанности премьер-министра штата Хасинта Аллан заявила в ходе пресс-конференции, что всплеск новых случаев COVID-19 полностью лежит на совести жителей Виктории.

В настоящее время в Виктории 48 297 человек болеют COVID-19 в активной форме.