Элиста, , 11:44 — REGNUM В Калмыкии за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 13 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном оперштабе 4 января. Это на два случая заражения меньше, чем накануне.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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На лечении в госпиталях находятся 114 ковид-пациентов, из них в тяжёлом состоянии остаются 15 человек. Режим самоизоляции соблюдают 224 жителя Калмыкии.

За весь период эпидемии в Калмыкии выявили 34 067 носителей коронавируса. Выписаны с выздоровлением 32 513 пациентов.

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