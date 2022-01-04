Канберра, 4 января, 2022, 14:06 — ИА Регнум. В настоящее время федеральное правительство Австралии изо всех сил пытается отбиться от нападок в свой адрес из-за обвинений в неподготовленности к росту числа случаев заболевания COVID-19 и острой нехватке тестов на антитела к коронавирусу. По мнению федеральных чиновников, винить в ухудшении эпидемиологической ситуации в стране следует не их самих, а новый штамм коронавируса «Омикрон». Об этом 4 января сообщил телеканал ABC.

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Сейчас правительство Австралии во главе с премьер-министром Скоттом Моррисоном обвиняется в неспособности спрогнозировать рост спроса на экспресс-тесты на антитела к коронавирусу после того, как в стране были сняты большинство ковид-ограничений.

На вопрос о том, удалось ли правительству должным образом подготовиться, министр финансов Саймон Бирмингем заявил, что «Омикрон» вызвал резкое увеличение числа случаев COVID-19, которое не предсказывали математические модели.

«Очевидно, что «Омикрон» опять невероятно существенно изменил ситуацию с ковидом», —отметил Бирмингем.