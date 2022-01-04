Лондон, 4 января, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Увеличением поставок природного газа в Китай президент РФ Владимир Путин смог переиграть в этом вопросе Европу. Такое мнение 4 января высказал обозреватель Энтони Ашкенази в своей статье для британской газеты Daily Express.

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По словам Ашкенази, в данный момент российский лидер близок к том, чтобы завершить сделку строительству нового газопровода с председателем КНР Си Цзиньпинем.

Также автор статьи указал, что по этому трубопроводу возможно будет поставлять объемы голубого топлива, сопоставимые с теми, которые могли бы направляться в европейские страны по газопроводу «Северный поток — 2» (СП-2).

«Соглашение удвоит экспорт в Китай, ежегодно будут транспортировать до пятидесяти миллиардов кубометров природного газа по новому крупному газопроводу «Сила Сибири 2». Это происходит в то время, когда остальная Европа переживает серьезный энергетический кризис», — отмечает в своей статье обозреватель.

При этом Ашкенази подчеркнул, Россия может поставлять в Европу больший объем газа, однако, в данный момент сертификация «Северного потока — 2» приостановлена.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стоимость фьючерсов на газ в Европе повторно превысила $1100 за 1000 куб. м.