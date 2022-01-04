Москва, , 11:40 — REGNUM За последние сутки в России выявили 15 903 случая заражения коронавирусом. Об этом 4 января сообщили в оперативном штабе Москвы.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Суточный прирост в России продолжает снижаться. Днём ранее в стране выявили 16 343 случая заражения коронавирусом. В штабе обратили внимание, что у 7,5% новых носителей вируса не зафиксировано клинических проявлений заболевания.

Новые случаи обнаружены в 84 регионах страны из 85. Больше всего заражений выявлено в Москве (1967), Санкт-Петербурге (1297) и Подмосковье (974). Также среди лидеров Челябинская область и Краснодарский край.

По информации оперативного штаба, за сутки в результате заболевания коронавирусной инфекцией скончались 834 жителя России. Врачи выписали по выздоровлению более 27 тыс. человек.