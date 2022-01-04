Нижний Новгород, , 11:38 — REGNUM В пяти регионах Приволжского федерального округа наблюдающийся последние месяцы дефицит осадков может привести к засушливости почвы летом и как следствие — к проблемам с урожаем. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Снег Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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По его словам, которые приводит ТАСС, «пристальное внимание» будет уделено пяти регионам Поволжья, где с сентября по декабрь «осадков выпало явно недостаточно»: в Мордовии и Татарии выпало 80% от нормы, в Ульяновской области — 83%, в Оренбуржье — 84%, в Башкирии — 85%.

Уточняется, что это может привести к засушливости почвы в весенне-летний период и как следствие — к проблемам с урожаем.

Ранее Роман Вильфанд, давая прогноз погоды на январь, заявил, что среднемесячная температура воздуха в России в ожидается около климатической нормы.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 января во всем Центральном Черноземье ожидаются сильный снег и метель, 5 января непогода накроет Тверскую, Московскую и Ивановскую области.

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