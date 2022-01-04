Абакан, , 11:34 — REGNUM Ещё семь пациентов с коронавирусом скончались в Хакасии, сообщили ИА REGNUM 4 января в региональном правительстве.

Коронавирусный стационар Дарья Драй © ИА REGNUM

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По данным республиканского оперштаба по борьбе с COVID-19, умерли шесть женщин в возрасте от 67 до 93 лет, а также 71-летний мужчина.

С начала 2022 года в Хакасии скончались 32 ковид-пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявлен 41 носитель коронавируса, выздоровели 278 человек.

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