Хайфа, Израиль, 4 января, 2022, 11:29 — ИА Регнум. В результате крушения военного вертолета около города Хайфа, который находится на севере Израиля, погибли два его пилота. Об этом 4 января сообщает израильская армия обороны на своей странице в соцсети Twitter.

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«Двое офицеров армии Израиля погибли», — говорится в сообщении.

Также указывается, что еще один израильский военный получил в результате катастрофы ранения средней степени тяжести и уточняется, что винтокрылая машина выполняла тренировочный полет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее самолет авиакомпании Ryanair, совершавший перелёт из английского города Манчестер в португальский город Фару, был вынужден отклониться от маршрута и совершить экстренную посадку во французском департаменте Финистер из-за паники среди пассажиров.