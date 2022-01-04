Кишинёв, 4 января, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Национальный орган неподкупности (НОН) Молдавии обнаружил признаки конфликта интересов в действиях председателя Конституционного суда (КС) Домники Маноле. Об этом сообщает пресс-служба КС.

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По данным НОН, Маноле участвовала в принятии решения Конституционного суда по делу, которое непосредственно касалось её саму. Маноле в апреле 2021 года оценивала конституционность решения парламента об отстранении ее от должности.

Сообщается, что Маноле не сообщила о конфликте интересов и не отстранилась о рассмотрения дела.

Напомним, Конституционный суд Молдавии 15 апреля 2021 года принял решение, что президент страны Майя Санду вправе распустить парламент республики. В ответ на это депутаты парламентского большинства 23 апреля отменили постановление о назначении Маноле судьёй КС.