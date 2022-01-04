Улан-Удэ, 4 января, 2022, 11:28 — ИА Регнум. В четырёх районах Бурятии с 3 января началась «тотальная» вакцинация сельскохозяйственных животных от нодулярного дерматита. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия республики.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Стадо коров

Вакцинация ведётся по принципу спирали в радиусе 40 км от границ муниципальных образований к эпизоотическим очагам. Регион заказал 200 тыс. доз вакцины.

Всего власти планируют привить более 113,5 тыс. голов, в том числе 49,5 тыс. крупного рогатого скота и почти 64 тыс. мелкого рогатого скота.

«В вакцинации задействовано 54 сотрудника, из числа которых сформировано 18 бригад по 3 ветеринарных врача», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, о вспышке нодулярного дерматита в нескольких сёлах Бурятии стало известно в конце декабря. По данным на 3 января 2022 года число очагов выросло до шести. Инфицированные животные в количестве более 1 тыс. голов будут уничтожены.