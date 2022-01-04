Вашингтон, 4 января, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Создатель фантастических боевиков «День независимости» и «Фантастические врата» Роланд Эммерих составил список из 10 любимых фильмов-катастроф. Представленный режиссёром рейтинг опубликован на портале ScreenRant.

Цитата из к/ф «Титаник». Реж. Джеймс Кэмерон. 1997. США Тонущий «Титаник»

Эммерих является одним из самых известных режиссёров, работающих в поджанре фильмов-катастроф. В таких проектах герои стараются спастись от природных бедствий, техногенных катастроф или других подобных событий.

Первым фильмом этого поджанра Эммериха стал оказавшийся очень успешным «День независимости» 1996 года. Позже режиссёр неоднократно возвращался к этому жанру, выпустив «Послезавтра», «2012» и другие фильмы.

Лучшим фильмом этого поджанра Эммерих признал «Приключения «Посейдона» 1972 года. Эта картина режиссёра Рональда Нима была удостоена двух премий «Оскар».

В тройку лучших-фильмов катастроф режиссёр включил также отмеченные премией «Оскар» фильмы «Титаник» и «Армагеддон». Продолжили список лучших картины «Столкновение с бездной» «Вздымающийся ад». Замкнули десятку любимых фильмов-катастроф Эммериха фильмы «Невозможное», «Война миров Z», «Аполлон 13», «Гравитация» и «Смерч».