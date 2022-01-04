Чикаго, США, , 11:22 — REGNUM Баскетбольный клуб «Чикаго Буллз» переиграл команду «Орландо Мэджик» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 4 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Баскетбол

Игра прошла на паркете площадки «Юнайтед-центр» в Чикаго и закончилась победой хозяев со счетом 102:98.

Самым результативным игроком встречи стал легкий форвард Демар Дерозан, который набрал в матче с 29 очков.

У «Орландо» наиболее результативным оказался немецкий легкий форвард Франц Вагнер, сумевший набрать 22 очка.

Отметим, в следующем матче «Чикаго» 8 января сыграет дома с клубом «Вашингтон Уизардс», а «Орландо» 6 января примет у себя команду «Вашингтон Уизардс».