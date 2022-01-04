Барнаул, , 11:21 — REGNUM В Алтайском крае по состоянию на 4 января 2022 года от коронавируса вакцинированы 1 163 255 человек из более двух миллионов жителей. За минувшие сутки прирост составил всего 213 человек. Ранее отмечалось, что Алтайскому краю ежедневно необходимо прививать более 10 000 человек.

Вакцинация ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» уже в России. Как страна борется с коронавирусом — все новости»

Из общего числа привитых 58 979 жителей региона получили первую прививку (на 14 меньше, чем сутками ранее).

Число полностью привитых граждан составляет 1 046 207 (+292 за сутки получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»). Также известно о 58 069 ревакцинированных (+35 за сутки).

Напомним, для достижения коллективного иммунитета региону необходимо привить ещё порядка 600 тысяч человек.

Читайте также: На Алтае за сутки от COVID-19 привиты всего 15 человек