Элиста, , 11:21 — REGNUM В Калмыкии в течение дня 4 января ожидается снег, переходящий в дождь. Об этом сообщается на сайте республиканского управления МЧС России.

Дождь Екатерина Булатова © ИА REGNUM

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Согласно прогнозу Калмыцкого гидрометцентра, 4 января в регионе ожидаются небольшие и умеренные осадки в виде снега, переходящего в дождь. В отдельных районах — туман, гололед, налипание мокрого снега. Скорость ветра составит 7−12 метров в секунду, местами порывы будут достигать 17 метров в секунду.

Температура воздуха в дневные часы составит +2…+7 градусов, в Элисте потеплеет до +3…+5 градусов.