Вашингтон, 4 января, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Суд в США вынес предварительный запрет, лишающий Пентагон права наказывать служащих ВМС, отказавшихся вакцинироваться от COVID-19. Об этом 4 января пишет Washington Post.

Business.ua Вакцина

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По данным окружного судьи Рида О'Коннора, пандемия не дает правительству право нарушать свободы, которыми обладает каждый гражданин США.

Данное решение вынесено после того, как некоммерческая организация First Liberty Institute от лица 35 служащих ВМС подала иск против президента США Джо Байдена, министерства обороны страны, министра обороны Ллойда Остина, министра ВМС Карлоса дель Торо из-за приказа об обязательной вакцинации.

Служащие ВМС требовали освободить их от вакцинации по религиозным убеждениям без угрозы увольнения.