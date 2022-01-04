Тюмень, 4 января, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Тюменский губернатор Александр Моор держит ситуацию с пожаром на Антипинском НПЗ на особом контроле. Об этом сообщает информационный центр регионального правительства.

Kremlin.ru Александр Моор

Так, глава региона провёл совещание с руководством полиции и МЧС, а также с собственниками предприятия. Он отметил слаженность всех сил, которые участвуют в ликвидации пожара.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 4 января на предприятии загорелась фракционная колонна. Пожар удалось локализовать.