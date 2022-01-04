Ростов-на-Дону, , 11:16 — REGNUM Спасатели предупредили жителей Ростова-на-Дону об ухудшении погодных условий. В областном центре ожидается гололёд и сильный ветер, сообщили ИА REGNUM в городском управлении по делам ГО и ЧС.

Гололед на Большой Морской Дарья Драй © ИА REGNUM

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4 января ожидаются гололёдно-изморозевые явления, на дорогах — гололедица. Согласно прогнозу синоптиков, 4 и 6 января порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду.

Спасатели рекомендуют водителям строго соблюдать правила дорожного движения, а пешеходам быть предельно внимательными, пересекая проезжую часть, обходить стороной деревья и слабо укреплённые конструкции.