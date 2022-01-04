Москва, , 11:16 — REGNUM Существенному увеличению числа банкротств в России способствовали две причины, сообщил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Павел Черняк.

Даниэль Николай Ходовецкий. Банкротство. 1775

Эксперт рассказал, что в 2021 году, если следовать данным Федресурса (Единый федеральный реестр), наметилась явная тенденция к значительному увеличению количества банкротств и физических, и юридических лиц. Только за первые 9 месяцев 2021 года суды признали банкротами 137 485 граждан и индивидуальных предпринимателей. Это в 1,8 раз больше, чем за аналогичный период 2020 года.

«Что касается банкротств компаний, то в первом полугодии 2021 года оно выросло на 9,2% по сравнению с 2020 годом, но оставалось меньшим более чем на 19% по сравнению с 2019 годом. Это обстоятельство объясняется тем, что в 2020 году действовал мораторий на банкротства малого и среднего бизнеса, и многие компании к 2021 году еще не успели обанкротиться», — сказал он.

Черняк считает, что можно отметить общую тенденцию к увеличению количества банкротств и физических лиц, и бизнесов в 2021 году.

«Это связано с двумя основными причинами. Первая причина — пандемия коронавируса, на фоне которой произошло снижение доходов и граждан, и компаний, многие из них не смогли выполнять свои долговые обязательства. Вторая причина — рост финансовой и правовой грамотности населения: эта причина актуальна в большей степени для физических лиц. Все большее количество граждан начинает понимать, что банкротство — вполне реальный и допустимый способ освобождения от долговых обязательств. Изменение отношения к банкротству сопровождается и упрощением процедуры банкротства, в частности — появлением внесудебного банкротства», — рассказал Павел Черняк.