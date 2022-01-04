Ульяновск, , 11:13 — REGNUM В Ульяновске коммунальные службы устранили ещё две аварии на водопроводах. Об этом сообщает администрация областного центра.

Вода Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным мэрии, 2 января в 12:30 произошёл порыв на водоводе в границах улиц Автозаводская, Рябикова, Стасова и Александра Невского. Водоснабжение восстановили 3 января в 06:25.

Кроме того, 2 января из-за утечки на трубопроводе с 10:25 до 18:50 приостанавливалась подача холодной воды в дома по улице Гончарова №№ 2, 3 и 4.

Как сообщало ИА REGNUM, в текущем отопительном сезоне в Ульяновске произошло несколько крупных коммунальных аварий. В частности, 23 ноября прорвало трубу холодного водоснабжения на улице Карла Маркса, 19 ноября — в посёлке Вырыпаевка, 9 декабря в городе устранили три утечки на водопроводах.

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