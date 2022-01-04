Тирасполь, 4 января, 2022, 11:13 — ИА Регнум. В ходе 639 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 88 случаев заражения коронавирусом. Об этом 3 января сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Kolomnagrad.ru Тест на коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире. Как «Омикрон» меняет лицо пандемии — все новости»

Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 83 208 носителей SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 80 010 человек, в том числе за последние сутки — 58.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 1938 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток зафиксировали четыре таких случая.

Днём ранее в Приднестровье провели 170 исследований на SARS-CoV-2 и выявили 48 случаев заражения коронавирусом. За сутки скончались два пациента с COVID-19.