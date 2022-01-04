Москва, 4 января, 2022, 11:11 — ИА Регнум. К прекращению транзита газа через территорию Украины приведет воровство Киевом российского голубого топлива. Об этом 3 января написал российский сенатор Алексей Пушков в своем телеграмм-канале.

Пушков Алексей

Как отметил Пушков, в этом случае Россия расторгнет свое соглашение с Украиной о транзите газа.

«Интересный прогноз: Украине придется воровать российский газ, предсказал экс-глава Нафтогаза Коболев, а это приведет к расторжению контракта с Россией и концу украинского транзита», — написал он в своем сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 января бывший глава украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев заявил, что украинской стороне придется воровать прокачиваемое по территории Украины голубое топливо из России в Европу в случае, если украинская компания не сможет обеспечить необходимый импорт газа для покрытия дефицита в стране.