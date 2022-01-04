Миллеровский район, Ростовская область, , 11:07 — REGNUM В Ростовской области на участке трассы М-4 «Дон» произошло смертельное ДТП, в результате которого четыре человека погибли. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД 4 января.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

В полицию сообщение о дорожном происшествии в Миллеровском районе поступило в 8:30 мск. На участке автодороги водитель LADA Kalina, предположительно, не справился с управлением, допустил занос автомобиля с выездом на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком «КамАЗ». От полученных травм на месте происшествия скончались водитель и трое пассажиров легкового автомобиля.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, которая восстанавливает картину произошедшего.