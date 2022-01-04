Москва, 4 января, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Известие о том, что в США время изоляции больных с COVID-19 сократили до пяти дней, 5 января в своём телеграм-канале прокомментировал главный врач московской Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников:

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

Следите за развитием событий в трансляции: «Омикрон» уже в России. Как страна борется с коронавирусом — все новости»

"The New York Times пишет, что на фоне 400 тыс ежедневных случаев в США стало примитивно не хватать рабочих рук. Тысячи авиарейсов отложены от нехватки персонала, полиция призывает звонить «911» только в случае крайней необходимости — они все на больничном в изоляции, как, кстати, и медики, во всех больницах ощутимая нехватка людей. (Летальность осталась на прежнем уровне, несмотря на резкий всплеск).

Я это к тому, что и мы должны продумать свои действия, когда скоро всё это придёт и к нам. При наших призывах «обращаться к врачу как можно ранее, чтобы рано начать принимать лечение» мы сможем сразу захлебнуться. Тем более что лечения COVID-19-ОРЗ просто нет. Какое лечение имеется в виду?

Лечение — оставаться дома, принимать жаропонижающее и пить много жидкости. И мониторить состояние, знать симптомы, при которых обращаться к врачу (публиковал их много раз). Готовить амбулаторную сеть, основное лечение грядущей волны будет проходить на дому».

Напомним, ранее Мясников отмечал, что с приходом «Омикрона» в России нужно менять тактику вирусной борьбы.

Читайте также: Врач Мясников об ограничениях из-за «Омикрона»: «Тактику надо менять»