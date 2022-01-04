Кишинёв, , 11:01 — REGNUM Таможенная служба Молдавия в течение 2021 года собрала рекордную сумму налогов и акцизов — 28,5 млрд леев (около $1,6). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Деньги Цитата из м/ф «Неуловимый фунтик». реж Анатолий Солин. 1986. СССР

Сообщается, что собранная сумма больше собранной в 2020 году на 26,8% и на 24,9% больше, чем в 2019 году. По итогам декабря также была собранная рекордная для этого месяца сумма — более 3 млрд леев.

По данным ведомства, больше всего сборов пришлось на уплату НДС. Наибольшая сумма поступила от нефтяного сектора — 43%.

Напомним, срок контракта на поставку газа в Молдавию из России закончился в сентябре 2021 года, а обсуждение новых условий договора затянулось на весь октябрь. На этот период Газпром поставлял голубое топливо молдавской стороне по $790 за тысячу кубометров. Цена на ноябрь была установлена в размере $450, в декабре — $308.