Брюссель, 4 января, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Стоимость фьючерсов на газ в Европе 4 января повторно превысила $1100 за 1000 куб. м.

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По данным лондонской биржи ICE, к 10:15 мск цены торговались на отметке $1000, что на 7,5% превышает расчетную стоимость накануне — порядка $940.

Так, стоимость февральских фьючерсов на открытии торгов составила $1028,2, локальный минимум составил $996,7.

Стоимость газа коррекционно снижается после преодоления исторического максимума в $2190,4 в декабре 2021 г. Помимо коррекции, эксперты отмечают, что цены могут падать на фоне данных о дополнительных поставках сжиженного природного газа из США.