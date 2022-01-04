Абакан, , 10:55 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии выявлен 41 носитель коронавируса, выздоровели 278 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 4 января в региональном правительстве.

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В Абакане за сутки подтверждено 18 случаев заражения, в Саяногорске — девять, в Черногорске — три.

Всего с начала 2022 года в Хакасии выявлено 230 случаев COVID-19.

Напомним, 3 января COVID-19 диагностировали у 50 человек, выздоровели 114 человек.

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