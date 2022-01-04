Киев, 4 января, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Армия Украины провела учения недалеко от границы с Крымом. Об этом сообщила пресс-служба командования объединенных сил ВСУ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

Разведчики учатся «давать врагу отпор на близком расстоянии», отмечается в сообщении, передает РИА Новости.

В ходе маневров военные отработали элемент ближнего боя — способ ведения разведки «с целью неожиданного нападения на объект для захвата документов, а также оружия».

В ноябре 2021 г. сообщалось, что ВСУ провели учения с боевой стрельбой на полигоне вблизи границы с Крымом.