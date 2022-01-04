Москва, 4 января, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Снижение яркости дисплея и использование тёмной темы оформления могут продлить срок работы смартфона на одном заряде батареи на 40−45%. Об этом рассказал доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев агентству «Прайм».

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Тимофеев объяснил, что значительное влияние на скорость разряда аккумулятора оказывает степень яркости OLED-экрана. Для снижения скорости разряда батареи не обязательно уменьшать яркость — можно установить тёмную тему.

Эксперт добавил, что дополнительный расход энергии вызывают приложения, которые работают в фоновом режиме. На Android-смартфонов для экономии заряда можно воспользоваться функцией WakeLocks.

Специалист по информационным технологиям отметил, что практически во всех современных смартфонах доступна функция «Умный режим». Использование специального режима энергосбережения на iOS-устройствах или адаптивного режима работы аккумулятора на Android-смартфонах может продлить срок работы батареи на 2−3 часа за счёт отключения некоторых анимаций.