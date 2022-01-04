4 января 2022 | Время чтения 4 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление бывшего главы украинской компании «Нафтогаз» Андрея Коболева о том, что прокачиваемый по территории Украины газ из России в Европу придется воровать украинской стороне, если компания «Нафтогаз» не сможет обеспечить необходимый импорт голубого топлива для покрытия дефицита в стране.

Мирослава Романенко, , 15:16 — REGNUM Прокачиваемое по территории Украины голубое топливо из России в Европу придется воровать украинской стороне, если компания «Нафтогаз» не сможет обеспечить необходимый импорт газа для покрытия дефицита в стране. Об этом заявил бывший глава украинской компании Андрей Коболев в беседе с изданием «Зеркало недели».

Поставка газа Иван Шилов © ИА REGNUM

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Заявление бывшего главы украинской компании обсудили на страницах издания «ШарийNET» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Многие отметили, что украинская сторона и ранее занималась «воровством» российского газа, только теперь бывший украинский чиновник не постеснялся об этом открыто заявить.

«Придется воровать. Теперь, наконец, концепция государства выражена четко и прямо. Причем она в их головах совершенно не противоречит всем их «европейским» идеалам», — отреагировал Андрей Б.

«Мнение определяется местом сидения. Одна беда, тот газ в трубе не российский, он их, партнеров», — добавил D Alex I.

«Ну молодцы, наскакались», — с сарказмом добавил Mirza K.

«Отставка (отлучение от кормушки) вдруг вызывает желание сказать правду?!» — недоумевает Евгений С.

«Это не заявление о намерениях, это отчёт о проделанной работе», — с сарказмом написала Катя Я.

«Там дело не в том, что будем воровать! Там, походу, уже выкачан весь газ до нуля… А должно быть 30 миллиардов под землёй ещё запас… Сейчас глянут под землю — и, о диво дивное, газ испарился», — отметил Саша С.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Какие они все умные, когда не при власти», — добавил Тарас Б.

«Так они вроде 30 лет воровали», — пишет Таисия Щ.

«Интересно, это зрада или уже перемога?» — иронизирует Lisandro S., под «перемогой» подразумевая реальные и мнимые успехи Украины, а под «зрадой» — неудачи в жизни Украины постмайданного периода (после переворота 2014 года).

«Это гиднисть (достоинство. — М. Р.) и евроценности», — ответила ему Надежда В.

«А что они до этого делали???» — задал риторический вопрос Олег Ф.

«Так в чем проблема, заключайте контракт и получайте напрямую газ по нормальной цене. Если, конечно, вы думаете о людях, в чем большие сомнения», — отреагировала Надежда В.

«13 марта 2016 года был запланирован «Северный поток — 2»… Интересно, почему? Хм… дайте-ка подумать! За что боролись — на то и напоролись. Полная независимость от России», — добавила Виктория К.

«А до этого не воровали типа», — с сарказмом заметила Лукерья Г.

«То есть сдача в плен без войны неизбежна…» — отреагировал Anton K.

«Вот те раз. Никогда такого не было — и вот опять…» — смеется Александр П.

«Можно подумать, что до этого заявления газ не воровали… Смешная миниатюра», — добавил Вадим М.

«Самое интересное, что они своруют, потом подадут в суд на Газпром, и «честнейший» европейский суд ещё и денег им присудит. Не сразу, нет, сначала порешает, что ничего не должны, а потом ещё и помощь сиротам дать решит», — написал Олег Л.

Газпром Gazprom.ru

«Ну так, а где же наш газ??? Вы же так визжали, что у нас есть свой газ, которого хватит для всего!» — добавил Руслан И.

«Ничего не поделаешь. Всю жизнь воровали, привыкли. А привычка — это вторая натура…» — написал Валерий Е.

«Мда, какой бы «вонючий» российский газ ни был, а Украине без него — ну никуда!» — отреагировала Donna Rose Gold.

«Отличная бизнес-стратегия», — смеется Арсений Д.

«Они уже не стесняются об этом говорить!» — отметил Вадим Б.

«Это и есть собственная добыча газа Украиной…» — с сарказмом пишет Юльченок Щ.

«Привыкли, что Россия всегда Украину кормила! Всё, хватит!..» — написал Алексей К.

«Заключите договор с Газпромом — и будет вам счастье!!! Но нет, будем воровать, получим люлей и будем скулить, что Россия — «агрессор». Не иначе как слабоумие», — отреагировал Павел О.

«А купить не пробовали или свой газ для нужд использовать?» — подытожил Dmitriy P.

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