Лондон, , 10:46 — REGNUM Победителем чемпионата мира по дартсу, который прошел в Лондоне, стал Питер Райт из Шотландии. Об этом 4 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дартс

В финальном противостоянии 51-летний спортсмен одержал верх над 31-летним англичанином Майклом Смитом.

Отметим, это второй титул чемпиона мира по дартсу для Питера Райта, который в 2020 году уже становился победителем мирового первенства по этому виду спорта. Для Майкла Смита это второй проигрыш в финале чемпионата мира и в первый раз он уступил в 2019 году в матче с Майклом ван Гервеном из Нидерландов.

При этом рекордное количество титулов чемпиона мира по дартсу принадлежит англичанину Филу Тейлору, который смог его завоевать 14 раз.