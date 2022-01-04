Иваново, , 10:46 — REGNUM Владимир Городничев — российский актер театра и кино — скончался на 75 году жизни. Об этом 4 января сообщили в Ивановском областном драматическом театре.

«Ушел из жизни … Владимир Константинович Городничев. Актер классической театральной школы, ведущий мастер сцены, — сообщили в театре. — Всю свою жизнь он служил Ивановскому драмтеатру».

Городничев работал в постановках пьес «Кому на Руси жить хорошо», «Вишневый сад», «Сон в летнюю ночь» и других.

В качестве киноактера известен по роли в фильме «Сказка о купеческой дочери и таинственном цветке».