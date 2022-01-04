Иркутск, , 10:45 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой. По состоянию на 4 января 2022 года, число умерших пациентов в Приангарье достигло 7155 человек, причём вновь 15 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 158 415 (+270 за сутки). Госпитализирован 2231 (-14 за сутки).

В то же время излечились 144 080 пациентов (рекордные +1944 за сутки). Ещё 590 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+2 за сутки).

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