Канберра, 4 января, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Новые данные из ЮАР свидетельствуют о том, что распространения «Омикрона» может достичь пика в Австралии раньше, чем ожидалось, что приведет к резкому сокращению числа ежедневных случаев COVID-19. Об этом 4 января написала газета The Australian.

DO'Neil Флаг Австралии

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире. Как «Омикрон» меняет лицо пандемии — все новости»

После того, как 3 января в Австралии был поставлен очередной антирекорд в 36 742 новых случая заболевания COVID-19, в интервью изданию высокопоставленный чиновник федерального правительства сообщил, что австралийские власти внимательно следят данными из ЮАР, где после массового распространения «Омикрона», в последние дни наблюдается резкое снижение числа новых случаев COVID-19.

По словам федерального чиновника, сейчас есть все признаки того, что нынешняя волна «Омикрона» может вскоре достичь пика и в Австралии. Если это произойдет, то у правительства, пишут журналисты, нет никаких стимулов прибегать к локдаунам или любым другим формам ограничений для замедления распространения коронавируса в обществе.

«Мы пока не готовы говорить это вслух, но развитие ситуации в ЮАР нас воодушевляет», — сказал высокопоставленный чиновник из правительства Австралии изданию The Australian.