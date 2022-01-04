Омск, , 10:40 — REGNUM На фоне резкого потепления в Омске продолжается обильный снегопад, начавшийся вечером 3 января. Об этом ИА REGNUM сообщили 4 января в мэрии города.

Снегопад Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Погодный апокалипсис в Новый год — трансляция о природных бедствиях»

Дорожные службы во время снегопада продолжают очистку городских магистралей.

«Минувшей ночью звенья УДХБ были задействованы в основном в прометании дорог и вывозе снежной массы. Сегодня днём дорожники продолжат убирать снег, прометать магистрали, а также будут обрабатывать проезжую часть противоголёдными материалами», — рассказал первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Михаил Горчаков. Он добавил, что на особом контроле в праздничные дни находятся гостевые маршруты, мосты и путепроводы, остановки, пешеходные связи и места массовых гуляний.

Днём 4 января на городские дороги вышло 146 единиц спецтехники, задействовано 120 рабочих и механизаторов. За 3 января для обработки дорог использовали порядка 105 тонн песко-соляной смеси.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области днём 5 января ожидается похолодание.

Читайте ранее в этом сюжете: В Омскую область идут морозы