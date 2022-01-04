Канберра, 4 января, 2022, 10:54 — ИА Регнум. В настоящее время премьер-министр Австралии Скотт Моррисон отчаянно пытается отбиться от нападок на свое правительство, которое обвиняется критиками в нежелании и дальше спонсировать борьбу с пандемией коронавируса. Об этом 3 января сообщил телеканал ABC.

Pmc. gov. au Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон

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Так, Моррисон дал понять, что федеральное правительство не будет больше поставлять штатам бесплатные наборы для прохождения экспресс-тестирования на антитела к коронавирусу. Вместо этого тесты будут закупать штаты, а правительство оплатит только половину их стоимости.

«Премьер-министр сказал, что любой, кто захочет сдать тест, должен будет купить его самостоятельно, но это очень сложно, поскольку у многих аптек и других торговых точек заканчиваются запасы», — пишут журналисты.

«Мы инвестировали сотни миллиардов долларов, чтобы помочь Австралии преодолеть этот кризис … Сейчас мы находимся в той стадии пандемии, когда все бесплатно уже не получишь, потому что, когда кто-то вам говорит, что бесплатным сейчас будет все, то кто-то как всегда за это «все бесплатное» и будет расплачиваться, и этим кто-то станете вы все», — объяснил Моррисон на камеры.