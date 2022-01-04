Кабул, , 10:33 — REGNUM Согласно статистике министерства здравоохранения Афганистана, в прошлом году в результате дорожно-транспортных происшествий в стране погибло не менее 306 человек.

Согласно приведенным данным, это имело место в результате 4108 дорожно-транспортных происшествий, пишет «8 Собх».

Помимо большого количества жертв, в результате этих событий еще 21 310 человек получили ранения.

Наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий произошло в провинциях Лагман, Нимроз, Баглан, Нангархар, Кундуз и Пактика.

Наибольшее количество пострадавших было зарегистрировано в провинции Кандагар. В результате 157 дорожно-транспортных происшествий в провинции 49 человек погибли, еще 3411 получили ранения.

По количеству жертв дорожно-транспортных происшествий после Кандагара следуют провинции Нангархар, Гильменд и Балх.

Необходимо отметить, что количество дорожно-транспортных происшествий в стране и количество пострадавших увеличились по сравнению с 2020 годом.

По данным министерства здравоохранения, по соотношению к 2020 году наблюдается рост: погибших — около 4%, раненых — около 10%, количество инцидентов — примерно на 5%.

Только за первые три дня этого года в Афганистане произошло семь дорожно-транспортных происшествий, в результате которых двое погибли и 39 получили ранения.

Главными причинами дорожно-транспортных происшествий чиновники называют невнимательность водителей, пренебрежение правилами дорожного движения и дорожные проблемы.