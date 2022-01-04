Филадельфия, США, , 10:33 — REGNUM Баскетбольный клуб «Филадельфия Сикерс» нанес поражение с разгромным счетом команду «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 4 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Джоэл Эмбиид Brent Burford

Игра прошла на паркете площадки «Веллс Фарго-центр» в Филадельфии и закончилась победой хозяев со счетом 133:113.

Самым результативным игроком встречи стал камерунский центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид, который оформил в матче трипл-дабл с 31 очком, 15 подборами и десятью результативными передачами.

В составе «Хьюстона» наиболее результативным оказался защитник Гаррисон Мэтьюз, сумевший набрать 23 очка.

Отметим, в следующем матче «Филадельфия» 6 января сыграет в гостях с клубом «Орландо Мэджик», а «Хьюстон» в этот же день также на выезде сыграет с командой «Вашингтон Уизардс».