Сидней, Австралия, 4 января, 2022, 10:35 — ИА Регнум. В настоящее время в Сиднее озвучиваются все более четкие опасения, что система здравоохранения Нового Южного Уэльса, самого крупного штата Австралии, постепенно начинает ощущать, что не справляется с нагрузкой на фоне четвертой волны COVID-19 в штате после того, как сутками ранее в регионе был зафиксирован резкий скачок числа пациентов с коронавирусом. Об этом 4 января сообщил телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В министерстве здравоохранения Нового Южного Уэльсе призвали граждан не звонить по телефону 000 без крайней необходимости.

«Мы все должны вносить свой вклад, чтобы не возлагать ненужное бремя на систему здравоохранения … Вам не следует набирать три нуля (000) или посещать отделение неотложной помощи больницы, если вы хотите сдать ПЦР-тест на COVID-19».», — говорится на странице ведомства в Twitter.

В настоящее время в больницах штата от COVID-19 лечатся 1 204 пациента.