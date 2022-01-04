Стокгольм, 4 января, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Евросоюз планирует включить ядерную энергетику в список устойчивых видов энергии. Однако Швеция и правящая партия «Социал-демократов» до сих по не заняли позицию в данным вопросе. Об этом 3 января сообщил телеканал SVT.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Швеция

«Бывают ситуации, когда ее можно считать устойчивой», — признался в интервью телеканалу министр энергетики Швеции Хашаяр Фарманбар.

Отмечается, что если Франция выступает за классификацию атомной энергетики как устойчивой, то Германия возражает и хочет сделать ставку на голубое топливо.

Швеция не заняла до сих пор никакой позиции. Проблема заключается в том, что для своего согласия на признание мирного атома устойчивым, Швеция хочет, чтобы современные технологии предоставляли гарантии, что отработанное топливо будет храниться безопасно.

«Разговоры о следующем поколении ядерной энергетики идут, но никто не видел, как это работает за пределами лаборатории. И вы не можете привязать к этому будущую архитектуру энергетического комплекса», — заявил министр Фарманбар.