Москва, , 10:26 — REGNUM Наибольшее число автоугонов в России в 2021 году пришлось на модели Hyundai Solaris и Kia Rio. 4 января об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Угон автомобиля Hdimagelib.com

Повышенным интересом у автоугнощиков пользовались ещё две модели южнокорейских производителей: Hyundai Tucson и Kia Sorento. Также часто угонялись автомобили японской марки Toyota, большая часть угонов пришлась на седаны Camry и кроссоверы RAV4.

По данным МВД, за 2021 год (не считая декабрь) в России совершено более 1700 автоугонов. Количество таких преступлений в сравнении с аналогичным периодом 2020 года снизилось на 12%.

Раскрываемость автоугонов в России в 2021 году составила 96%. Наибольшее число угонов среди субъектов РФ в прошедшем году зафиксировано в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Крыму, Чечне, Ставропольском крае, а также в Курской, Иркутской, Ростовской, Нижегородской и Ленинградской областях.

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