Ульяновск, , 10:25 — REGNUM В Ульяновской области проводится проверка по факту аварии, в которой два человека погибли, ещё четверо ранены, в том числе двое детей. Об этом сообщает региональное надзорное ведомство.

По данным прокуратуры, ДТП произошло вечером 2 января 2022 года на трассе Ульяновск — Димитровград — Самара — Старая Майна — Матвеевка. Предварительно правоохранители установили, что водитель «Лады» при выезде на «встречку» столкнулся с иномаркой «Фиат Пунто».

В надзорном ведомстве сообщают, что в результате ДТП на месте происшествия погибли водитель и пассажир отечественного автомобиля, ещё четыре человека госпитализированы с травмами различной степени тяжести — водитель иномарки, его супруга и двое малолетних детей.

По данному факту правоохранителями проводится проверка, ход которой взят прокуратурой на контроль.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря 2021 года в Майнском районе Ульяновской области были сбиты насмерть 42-летняя женщина и её четырёхлетняя дочь.

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