Стокгольм, 4 января, 2022, 10:26 — ИА Регнум. 3 января газета Aftonbladet опубликовала данные проведенного совместно с социологами из Demoskop опроса, в результате которого шведские избиратели назвали самые важные, как они считают, политические вопросы, работать над решением которых политикам предстоит с особым усердием в преддверии сентябрьских выборов в риксдаг.

Стокгольм. Швеция

Итак, наибольшее число респондентов считает, что категория закон и порядок является наиболее важной проблемой Швеции — 31%. 16% шведов считают, что приоритет следует отдать окружающей среде и климату. 14% респондентов ответили, что здравоохранение является наиболее насущной проблемой.

Если посмотреть на политическую разбивку, то «Умеренные» лидируют по числу вопросов, которые избиратели считают важными: шведская экономика, рабочие места, окружающая среда, обороноспособность и бизнес.

На втором месте оказались «Социал-демократы». Шведы готовы отдать им свои голоса, когда речь идет о вопросах школы и опеки детей, здравоохранения, уходу за престарелыми, а также о проблеме гендерного равенства.

В опросе Aftonbladet/Demoskop, проведенном в период с 30 ноября по 7 декабря 2021 года, приняли участие 1 173 человека.