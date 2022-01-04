Москва, 4 января 2022, 10:24 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее критерии отбора резидентов свободного порта Владивосток. Об этом 4 января сообщает сайт правительства России.
Теперь для получения статуса резидента минимальный объём капитальных вложений будет составлять не 5 млн рублей, а 500 тыс. рублей. Текст постановления опубликован.
«Принятое решение упростит бизнесу получение статуса резидента и позволит привлечь дополнительные инвестиции в развитие территории», — рассказали в правительстве.
Отмечается, что свободный порт Владивосток пользуется особыми режимами таможенного, налогового и административного регулирования.