Москва, , 10:24 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее критерии отбора резидентов свободного порта Владивосток. Об этом 4 января сообщает сайт правительства России.

Свободный порт Владивосток Morvesti.ru

Теперь для получения статуса резидента минимальный объём капитальных вложений будет составлять не 5 млн рублей, а 500 тыс. рублей. Текст постановления опубликован.

«Принятое решение упростит бизнесу получение статуса резидента и позволит привлечь дополнительные инвестиции в развитие территории», — рассказали в правительстве.

Отмечается, что свободный порт Владивосток пользуется особыми режимами таможенного, налогового и административного регулирования.